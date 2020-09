27 Grad! Altweibersommer geht in die Verlängerung

Am Mittwoch nimmt von Westen her der Luftdruck weiter ab und der Störungseinfluss allmählich zu. Bereits am Vormittag setzen im Westen sowohl alpennord- als auch alpensüdseitig Schauer unterschiedlicher Intensität ein. Am längsten sonnig bleibt es im Osten, wo die Schauer- und Gewitterneigung erst am Nachmittag steigt. Der Wind kommt anfangs noch aus Südost bis Südwest, nach Störungsaufzug aus westlichen Richtungen. Die Frühtemperaturen liegen zwischen zehn und 16 Grad, die Nachmittagstemperaturen zwischen 19 bis 27 Grad, wobei es im Osten deutlich wärmer bleibt.