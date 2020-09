Trump: Impfstoff für alle US-Amerikaner bis April

Truppenabzug aus Afghanistan geht weiter

Außerdem stellte Trump in Aussicht, dass sich schon bald weniger als 4000 US-Soldaten in Afghanistan befinden könnten. Der Präsident sagte, Verhandlungen mit den militant-islamistischen Taliban liefen „sehr gut“. „Sie sind sehr zäh, sie sind sehr klug, sie sind sehr scharfsinnig“, so Trump. Anfang August hatten die USA ihre Bündnispartner der NATO über Pläne zum Abzug weiterer Soldaten aus Afghanistan informiert. Zuletzt befanden sich noch etwa 8600 Soldaten in dem südasiatischen Land.