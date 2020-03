USA & Taliban unterzeichnen historisches Abkommen

Trump will Taliban treffen

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben mit Anführern der militanten Islamisten zusammenkommen. „Ich werde mich in nicht allzu ferner Zukunft persönlich mit Taliban-Führern treffen“, sagte Trump am Samstag bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Auf die Frage, wann der in dem am Samstag unterzeichneten Abkommen vorgesehene US-Truppenabzug beginnen werde, sagte Trump: „Heute. Sie werden sofort anfangen.“ Sollten die Taliban sich allerdings nicht an ihre Zusagen in dem Abkommen halten, würden die USA „mit einer Macht zurückkehren, wie sie noch nie jemand gesehen hat“.