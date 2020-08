Trump stellt Impfstoff vor US-Wahlen in Aussicht

Russland will im Oktober mit Impfung starten

Derzeit befindet sich praktisch die gesamte Welt in einem Wettlauf um einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2. In Russland will man bereits im Oktober mit einer Impfung starten, die klinischen Versuche an Menschen seien bereits abgeschlossen. Ärzte und Lehrer sollten als erste geimpft werden. „Wir planen breitere Impfungen für Oktober“, wurde Gesundheitsminister Michail Muraschko zitiert.