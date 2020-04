Corona: Trump droht China mit „Konsequenzen“

Kritik an „China-freundlicher“ WHO

Der US-Präsident und seine Berater haben China bereits öfter vorgeworfen, beim Ausbruch des Virus in der Metropole Wuhan nicht transparent genug gewesen zu sein. Er warf auch der Weltgesundheitsorganisation (WHO) vor, zu China-freundlich zu sein, und stellte diese Woche die Zahlungen an die WHO ein. Die österreichische Regierung stellte sich, wie zahlreiche andere Länder, demonstrativ hinter die UN-Unterorganisation.