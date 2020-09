Streit unter zwei Männern gipfelt in Messerattacke

Ein 21-Jähriger ist am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in einer Wohnung in Wien-Favoriten von einem anderen Mann schwer mit einem Messer verletzt worden. Das Opfer war nach einem Stich in die Brust vorübergehend in Lebensgefahr. Der 27-jährige Täter wurde festgenommen, die Hintergründe des Streits zwischen den Männern sind noch unklar.