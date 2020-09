Neue Apple Watch misst Sauerstoffgehalt im Blut

Der US-Computerkonzern Apple hat am Dienstagabend per Streaming-Video die nächste Generation seiner intelligenten Uhr Apple Watch enthüllt. CEO Tim Cook persönlich berichtete - corona-bedingt ohne Publikum - in einem vorab in der futuristischen Firmenzentrale aufgezeichneten Video über die Fähigkeiten der neuen Computeruhr. Eine der spannendsten: Sie kann nun zusätzlich zum Puls den Sauerstoffgehalt im Blut messen und wird künftig auch in einer günstigeren Variante erhältlich sein.