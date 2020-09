EU will Kryptowährungen regulieren statt verbieten

Trotz massiver Bedenken einiger Euro-Länder will die EU-Kommission private Kryptowährungen wie Facebooks Libra nicht von vornherein verbieten. Seine Behörde wolle in der Frage „verhältnismäßig“ vorgehen, sagte Vize-Kommissionspräsident Valdis Dombrovskis beim Treffen der EU-Finanzminister in Berlin.