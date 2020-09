Persönliche Schicksale: Ausstellung & Theaterstück

Das Programm „Am Sprachgrat. Vor hundert Jahren, heute und morgen“ wird in Kooperation mit der Gemeinde Ruden durchgeführt. Dazu zählt die Schau „Grenzerfahrungen 1920 - 2020“, die in St. Paul zu sehen sein wird. Sie wird vom Team des Historikers Christian Klösch aufbereitet und zeichnet die Ereignisse anhand von persönlichen Schicksalen der Menschen während dieser Zeit nach. In sechs Themenräumen wird ein Bogen vom Ersten Weltkrieg über Abwehrkampf, Volksabstimmung, Zerfall der Monarchie bis in die Gegenwart gespannt. Projektkoordinatorin Kerstin Maier: „Die Zeit des Abwehrkampfes war ein tiefer Einschnitt im Leben der Menschen in Kärnten.“