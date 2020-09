Einsatzkräfte suchten nach amputiertem Daumen

Eine Frau in Alberschwende in Vorarlberg hat sich beim Zerkleinern von Holz mit einer Kappsäge den linken Daumen abgeschnitten. Die 58-Jährige alarmierte selbst die Notärztin, die die Frau erstversorgte und ins LKH Feldkirch einwies. Anschließend mussten Feuerwehr und Rettung 45 Minuten nach dem abgetrennten Finger suchen, der in weiterer Folge wieder angenäht werden konnte.