Derbysieger! Stripfing ließ Marchfeld keine Chance

Dritter Sieg in Serie für die Leobendorfer und Stripfinger Erfolg im Marchfeld-Derby! Die 3. Liga hatte in der dritten Runde so einiges zu bieten. Heute gibt es um 21.15 Uhr auf krone.tv die Zusammenfassung des Spieltags. Natürlich gibt es die Regionalliga Ost auch bei uns auf krone.at (siehe unten).