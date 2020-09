Prahlerei endet für Wiener mit Sturz von Balkon

Ein 28-jähriger betrunkener Wiener ist am Freitagabend in einer Wohnung in Linz vom Balkon gestürzt, nachdem er zeigen wollte, wie stark er ist. Er stieg auf einen Sessel, kletterte über die Brüstung, hielt sich dort mit beiden Händen fest und ließ sich nach unten hängen. Nach einigen Sekunden verließen ihn jedoch die Kräfte und er stürzte vom dritten Stock in die Tiefe.