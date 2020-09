U-Ausschuss im Bankskandal

Die Weichen für den Ausschuss sind gestellt. Statt via Landtag war die Forderung von ÖVP, FPÖ und den Grünen über das Minderheitenrecht eingebracht worden. Der Antrag wird derzeit geprüft, ob er in der vorliegenden Form behandelt werden kann. Viele Punkte seien sachlich nicht ganz nachvollziehbar, heißt es. Über die Einsetzung des Untersuchungsgremiums mit Vertretern aller Landtagsparteien wird diese Woche in der eigens einberufenen Präsidialkonferenz entschieden.