Gefriertruhe in Brand: Heikler Feuerwehreinsatz

Mit schwerem Atemschutz mussten Sonntagvormittag Feuerwehrleute in Anras in Osttirol zu einem Einsatz im Keller eines Hauses ausrücken. Dort war eine Gefriertruhe in Brand geraten. Beim Eintreffen der Löschmannschaften war der Keller in eine dichte Rauchwolke gehüllt.