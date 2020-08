„Little Nightmares II“: Das Gruseln geht weiter

Publisher Bandai Namco und Entwickler Tarsier Studios haben einen ersten Gameplay-Trailer zu ihrem Grusel-Puzzle-Plattformer „Little Nightmares II“ veröffentlicht. Spieler kontrollieren in dem am 11. Februar 2021 für PC und Konsolen erscheinenden Titel Mono, einen kleinen Bub, der in einer Welt gefangen ist, die von einem mysteriösen, summenden Signal verändert wurde. Begleitet wird er dabei von Six, dem kleinen Mädchen mit dem gelben Regenmantel und Heldin des ersten Teils.