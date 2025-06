Hirscher sicher: „Das hat mir ein Haxl gelegt!“

Diesen Fehler will Hirscher bei seinem zweiten Comeback in der Olympia-Saison nicht mehr machen. „Ich werde mich nie wieder stressen lassen von einer Wildcard. Ich fahre das Rennen, wenn ich glaube, dass ich bereit bin.“ Er werde nie wieder so unvorbereitet in ein Rennen gehen wie im November in seinen ersten Slalom in Levi. Damals hatte der dreimalige Slalom-Weltmeister als 46. klar die Qualifikation für den zweiten Lauf verpasst. Nach einem Ausfall im Gurgl-Slalom kam dann bereits die Verletzung.