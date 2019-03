Real oder Fake: Erkennen Sie das KI-Gesicht?

Irriges Vertrauen in Bilder

Doch Bilder seien anders, so West und Bergstrom. „Man kann ein Bild nicht aus dem Nichts synthetisieren, nehmen wir an; ein Bild musste von jemandem sein.“ Zwar könnte sich ein Betrüger das Bild eines anderen aneignen, aber das sei in Zeiten von Googles-Rückwärtssuche riskant, weshalb der Mensch dazu neige, Bildern zu vertrauen. „Ein Unternehmensprofil mit einem Bild gehört offensichtlich jemandem. Ein Match auf einer Dating-Website kann sich als zehn Pfund schwerer oder zehn Jahre älter erweisen als bei der Aufnahme eines Fotos, aber wenn es ein Bild gibt, existiert die Person offensichtlich“, so die weitläufige, inzwischen jedoch irrige Annahme.