Facebook kriegt auch in Deutschland News-Bereich

Facebook will künftig auch in Deutschland mit Verlagen zusammenarbeiten, um Nachrichteninhalte in einem eigenen Bereich zu präsentieren. Innerhalb der nächsten sechs bis zwölf Monate werde Facebook News über die USA hinaus eingeführt. „Wir erwägen dies momentan für Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Indien und Brasilien“, schrieb Facebook-Managerin Campbell Brown in einem Blogeintrag.