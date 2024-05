Bildstein/Hussl bei 49er-EM nun auf Platz 8!

„Das hätte auch leicht in die andere Richtung gehen können!“

Bildstein/Hussl waren trotz der Platzverbesserung nicht ganz zufrieden. „Es wäre mehr drinnen gewesen. Aber wir müssen auch froh sein, dass wir die Rennen rund um die Top-10 beendet haben, das hätte auch leicht in die andere Richtung gehen können. Es gibt aber einiges, an dem wir arbeiten müssen“, sagte Vorschoter Hussl.