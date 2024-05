Katze wurde in einer Nacht zweimal angeschossen

Die Polizei ermittelt intensiv an einer Tierquälerei, wonach im Zeitraum zwischen Dienstagabend (19 Uhr) und Mittwochmorgen (6 Uhr) im Ortsgebiet von Handenberg gleich zweimal auf einen freilaufenden Kater geschossen wurde. Am Mittwoch stellte der 76-jährige Katzenbesitzer fest, dass sein Kater nicht mehr richtig laufen konnte. Da sich der Zustand des Tieres am Tag darauf verschlechterte, suchte der Katzenbesitzer eine Tierklinik auf.