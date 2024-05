Niederländer droht jetzt Disqualifizierung

Bisher ist unklar, was konkret vorgefallen ist, aber der Auftritt für den niederländischen ESC-Kandidaten Joost Klein (26) am Samstagabend dürfte alles andere als fix sein: Sowohl der Auftritt in der Probe als auch der zum Juryfinale wurden ihm verwehrt. Die Europäische Rundfunkunion EBU spricht lediglich von einem „Vorfall.“