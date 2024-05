Wieder nix! HSV verpasst die Bundesliga-Rückkehr

Erster Klub aus Schleswig-Holstein in der 1963 gegründeten Bundesliga?

An der Spitze sind Holstein Kiel (mit Benedikt Pichler) und St. Pauli (mit David Nemeth) mit fünf respektive vier Punkten Vorsprung auf Düsseldorf nahe am direkten Aufstieg. Kiel empfängt am Samstag die Fortuna und kann mit einem Remis das Bundesliga-Ticket lösen.