„Brotbar“ ist die beliebteste steirische Bäckerei

Was für eine schöne Auszeichnung, gerade in Zeiten des Bäckersterbens und des Kampfs der Kleinen gegen Giganten mit billigeren Aufbackwaren: „Wir freuen uns wirklich sehr über die herzlichen Gratulationen“, strahlen Karin und Hannes Schirnhofer von der „Brotbar“. Sie haben es geschafft, eine stattliche Fanschar hinter sich zu versammeln. Was ist ihr Erfolgsgeheimnis? „Wir punkten sicher durch die Kombination mit unserem Frühstückslokal.“ Und das hat es, hier ist die nächste Gratulation fällig, schon vor zwei Jahren an die Spitze der entsprechenden Falstaff-Liste geschafft.