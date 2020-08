Gegen Fahrtrichtung in Kreisverkehr eingefahren

Ein 15-jähriger Mopedfahrer nahm Freitagabend bei einem Kreisverkehr in Kufstein die Gegenrichtung, da er es aufgrund seiner Geschwindigkeit in Fahrtrichtung nicht mehr um die Kurve geschafft hätte. Der Einheimische, der seine Freundin mit am Moped hatte, kollidierte mit einem Fahrradfahrer. Der 52-Jährige wurde schwer verletzt.