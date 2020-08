Hochsaison bringt Lichtblick im Tiroler Tourismus

Einzelne im Juli mit Plus

Wenn man allein den Juli betrachtet, fallen die Rückgänge quer durch Tirol geringer aus (-14,4 Prozent). Vereinzelt konnte man die Juli-Nächtigungen gegenüber dem Vorjahr sogar steigern. Etwa in der Zugspitz-Gemeinde Ehrwald (+23,3 Prozent), in Tannheim (+14,7 Prozent), in Tux (+8,3 Prozent) oder in Eben am Achensee (5,8 Prozent).