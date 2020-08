Pucher-Geständnis: Fake-Kredite schon vor 1992

Geldübergaben bei ihm zu Hause und auf Parkplatz

Übergaben hätten größtenteils in der Bank, aber auch bei ihm zu Hause, in der Firma oder auf einem Parkplatz stattgefunden. Pucher belastet auch seine damalige Stellvertreterin in der Bank. Sie habe Bargeldbeträge teilweise selbst in die Hand bekommen und Verschleierungshandlungen getätigt, so Pucher laut Protokoll.