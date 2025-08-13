Neues Pflege-System startet im April 2026

Im Frühjahr 2024 startete das Land die Neuausschreibung für den Betrieb der 28 Pflegeregionen. Grund waren offene Fragen der Träger, vor allem zur Finanzierung. „Wir wollten ein faires, transparentes System schaffen und sind deshalb zum Echtkostenmodell gegangen“, erklärte Soziallandesrat Leonhard Schneemann (SPÖ). Ziel sei es gewesen, den Betreibern die tatsächlich anfallenden Kosten abzugelten und Planungssicherheit zu geben.