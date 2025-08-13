Vorteilswelt
Moses & Anna reisen

„Rückenwind“ lädt zum Sommerkino ins Schlossahaus

Burgenland
13.08.2025 09:00
Wunderbare Aufnahmen, sympathische Menschen: Das macht den Film von Anna und Moses aus.
Wunderbare Aufnahmen, sympathische Menschen: Das macht den Film von Anna und Moses aus.(Bild: Rückenwind)

2021 haben sich Anna und Moses aus Gols zur Weltreise aufgemacht. Was sie in den 14 Ländern kennenlernten, zeigt ihr Film „Rückenwind – Zeit für Zufriedenheit“. 

Sie selbst nennen es „Das Abenteuer ihres Lebens“. Mit ihrem Kleinbus „Olaf“ haben sich Anna Mühlberger und Moses Gsellmann Richtung Osten aufgemacht, die Welt zu erkunden und zu erfahren was Zufriedenheit ist.

Am 22. August gibts das Sommerkino im Mit Anna & Moses im Schlossahaus bei Renate Frank.
Am 22. August gibts das Sommerkino im Mit Anna & Moses im Schlossahaus bei Renate Frank.(Bild: Anna &amp; Moses)

Insgesamt sind die beiden durch 14 Länder bis Armenien gereist. Überall haben sie mit Einwohnern geplaudert und sie gefragt, was für sie persönlich Zufriedenheit bedeutet. Sie haben gelernt: Zufriedenheit fängt bei sich selbst an – denn auch Anna und Moses haben auch ein bisschen etwas davon erfahren. In kleinen Dingen. „Es waren die alltäglichen Herausforderungen, wie die ständige Schlafplatzsuche, fordernde Wetterbedingungen und das Leben auf engstem Raum, das uns zu einer wesentlichen Erkenntnis gebracht hat“, verraten die beiden. Und die wäre? „Grenzen setzt man sich nur im Kopf!“

Das Paar kämpft mit seinem Film darum Vorurteile gegenüber anderer Länder und deren Kulturen zu widerlegen, Zuschauer zum Nachdenken anzuregen und Bewusstsein für mehr Zufriedenheit zu schaffen.

Diese Gedanken hatten die beide noch kurz vor der Premiere ihres Filmes. Mittlerweile sind wieder ein paar Monate – und Ereignisse ins Land gezogen. Anna und Moses sind mittlerweile verheiratet, warem auch wieder auf kleineren Reisen unterwegs. Ob sie Zufriedenheit noch immer so definieren wie im Vorjahr? Das kann man sie am 22. August in der Netzwerkschmiede Schlossahaus in Mönchhof fragen, wenn sie zum Outdoor- Sommerkino laden. „Ab 18 Uhr gibt es einen kulinarischen Einstieg von Foodcoop Seewinkel mit unserem Lieblings- Reisestreetfood, nämlich Çiğköfte“, so die beiden.

Der Film startet um 21 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Porträt von Charlotte Barbara Titz
Charlotte Barbara Titz
Burgenland
