„Rückenwind“ lädt zum Sommerkino ins Schlossahaus

Insgesamt sind die beiden durch 14 Länder bis Armenien gereist. Überall haben sie mit Einwohnern geplaudert und sie gefragt, was für sie persönlich Zufriedenheit bedeutet. Sie haben gelernt: Zufriedenheit fängt bei sich selbst an – denn auch Anna und Moses haben auch ein bisschen etwas davon erfahren. In kleinen Dingen. „Es waren die alltäglichen Herausforderungen, wie die ständige Schlafplatzsuche, fordernde Wetterbedingungen und das Leben auf engstem Raum, das uns zu einer wesentlichen Erkenntnis gebracht hat“, verraten die beiden. Und die wäre? „Grenzen setzt man sich nur im Kopf!“