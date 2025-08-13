40 Jahre Ruckendorfer: Jubiläum für Genusskultur

Treue und Feier

Am 23. August feiert das Restaurant sein 40-jähriges Bestehen. „40 Jahre sind ein Grund, stolz zurückzublicken – aber auch, mit Zuversicht nach vorne zu schauen. Wir möchten diesen besonderen Tag mit unseren Gästen, Freunden und Wegbegleitern feiern und bedanken uns für die jahrzehntelange Treue und Unterstützung“, meint Gründer Erich Ruckendorfer. Ab 12 Uhr gibt es die Gelegenheit, bei kühlen Getränken und Spanferkel ein wenig zurückzublicken und Erinnerungen zu teilen.