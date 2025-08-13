Vorteilswelt
Große Feier

40 Jahre Ruckendorfer: Jubiläum für Genusskultur

Burgenland
13.08.2025 08:46
Bodenständige Küche und gutes Bier waren das Erfolgsrezept des „Bierstüberls“.
Bodenständige Küche und gutes Bier waren das Erfolgsrezept des „Bierstüberls“.(Bild: Ruckendorfer)

Was als „Erich’s Bierstüberl“ begann, ist mittlerweile das kulinarische Aushängeschild der Landeshauptstadt.

Bodenständige Schmankerl und eine umfangreiche Bierkarte bildeten den Grundstein des „Bierstüberls“, das am 24. August 1985 in Eisenstadt eröffnet wurde. Schnell erlangte das Lokal bis weit über die Stadtgrenzen Bekanntheit. 24 Jahre erfolgte dann die Weiterentwicklung zum „Ruckendorfer“, wie das Lokal inzwischen heißt.

Sohn ist nun Firmenchef
Gemeinsam mit seinem Sohn Andreas verwirklichte Erich Ruckendorfer seine Vorstellung von ehrlicher, österreichisch-pannonischer Küche mit internationalem Touch. Seit 2017 ist Andreas der Firmenchef.

Jetzt wird 40-jähriges Jubiläum gefeiert.
Jetzt wird 40-jähriges Jubiläum gefeiert.(Bild: Ruckendorfer)

Treue und Feier
Am 23. August feiert das Restaurant sein 40-jähriges Bestehen. „40 Jahre sind ein Grund, stolz zurückzublicken – aber auch, mit Zuversicht nach vorne zu schauen. Wir möchten diesen besonderen Tag mit unseren Gästen, Freunden und Wegbegleitern feiern und bedanken uns für die jahrzehntelange Treue und Unterstützung“, meint Gründer Erich Ruckendorfer. Ab 12 Uhr gibt es die Gelegenheit, bei kühlen Getränken und Spanferkel ein wenig zurückzublicken und Erinnerungen zu teilen.

Porträt von Burgenland-Krone
Burgenland-Krone
Burgenland
