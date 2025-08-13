40 Jahre Ruckendorfer: Jubiläum für Genusskultur

Was als „Erich’s Bierstüberl“ begann, ist mittlerweile das kulinarische Aushängeschild der Landeshauptstadt.
Bodenständige Schmankerl und eine umfangreiche Bierkarte bildeten den Grundstein des „Bierstüberls“, das am 24. August 1985 in Eisenstadt eröffnet wurde. Schnell erlangte das Lokal bis weit über die Stadtgrenzen Bekanntheit. 24 Jahre erfolgte dann die Weiterentwicklung zum „Ruckendorfer“, wie das Lokal inzwischen heißt.
Sohn ist nun Firmenchef
Gemeinsam mit seinem Sohn Andreas verwirklichte Erich Ruckendorfer seine Vorstellung von ehrlicher, österreichisch-pannonischer Küche mit internationalem Touch. Seit 2017 ist Andreas der Firmenchef.
Treue und Feier
Am 23. August feiert das Restaurant sein 40-jähriges Bestehen. „40 Jahre sind ein Grund, stolz zurückzublicken – aber auch, mit Zuversicht nach vorne zu schauen. Wir möchten diesen besonderen Tag mit unseren Gästen, Freunden und Wegbegleitern feiern und bedanken uns für die jahrzehntelange Treue und Unterstützung“, meint Gründer Erich Ruckendorfer. Ab 12 Uhr gibt es die Gelegenheit, bei kühlen Getränken und Spanferkel ein wenig zurückzublicken und Erinnerungen zu teilen.
