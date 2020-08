Zwei weitere positive Corona-Tests in Lafnitz

Die Betroffenen sind allesamt Gott sei Dank asymptomatisch, sind allerdings voll isoliert. Der Rest der Truppe ist in Quarantäne, Training und Testspiele sind allerdings möglich. Somit steigt auch der Test am Samstag (17) in Lebring gegen Sturm. „Wir werden Samstag spielen“, sagt Coach Philipp Semlic, der wie der Rest des Vereins getestet wurde.