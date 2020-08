US-Wahl: Joe Biden geht für Demokraten ins Rennen

Carter und Clinton stärken Biden den Rücken

Klar hinter Biden stehen auch zwei frühere US-Präsidenten - Jimmy Carter und Bill Clinton. „Joe hat die Erfahrung, die Charakterstärke und die Anständigkeit, uns zusammenzuführen und Amerikas Großartigkeit wieder herzustellen“, sagte Carter in einer am Dienstagabend (Ortszeit) ausgestrahlten Audiobotschaft anlässlich des Parteitags. „Wir verdienen jemanden mit Integrität und Urteilsvermögen, jemanden, der ehrlich und fair ist, jemanden, der dem verpflichtet ist, was das Beste für die Amerikaner ist.“ Bill Clinton übte scharfe Kritik an Trump. „In Zeiten wie diesen sollte das Oval Office eine Kommandozentrale sein. Stattdessen ist es ein Unruheherd“, sagte Clinton in einer Videoansprache.