Biden in landesweiter Umfrage deutlich vor Trump

In der am Mittwoch veröffentlichten Umfrage ist Biden für 49 Prozent der registrierten Wähler die erste Wahl, Trump hingegen ist lediglich für 41 Prozent die erste Wahl in dem Kopf-an-Kopf-Rennen. Unter den selbsternannten unabhängigen Wählern liegt Biden ebenfalls mit 44 Prozent vor Trump (35 Prozent).