Arbeiterkammer bietet Online-Einreisecheck an

„Großer Mumpitz“

Das Urlaubsland Kroatien, für das seit Montag eine Reisewarnung gilt, nahm indes FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz in Schutz. Gerade Kroatien sei in puncto Corona-Infektionen ein „sicheres Land“, die „schwarz-grüne Chaostruppe“ verbreite hingegen „wieder unheilvolle Panik“, schrieb er. Zudem sei es „ein großer Mumpitz“, wenn ein Urlauber, der vor Mitternacht heimkommt, nicht in Quarantäne muss, nach Mitternacht aber sehr wohl. Das Online-Tool finden Sie HIER.