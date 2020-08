Unbekannter hinterließ eine Spur der Verwüstung

Der Unbekannte bracht im Wirtschaftspark in fünf Gewerberäumlichkeiten ein. Es wurde im Zuge der Tat ein Tankautomat an einer Tankstelle und eine Handkasse in einem Büro aufgebrochen, worin sich jedoch kein Bargeld befand. Mehrere Hauseingangstüren und Innentüren der Geschäftsräumlichkeiten wurden aufgezwängt, wodurch es zu einem bis dato noch nicht bekannten Sachschaden kam. Danach wurde an einem Pkw und an einem Lkw, welche am Parkplatz des Wirtschaftsparks abgestellt waren, durch aufzwängen der Türe und abreißen der Türschnalle versucht in das Innere der Fahrzeuge zu gelangen. Außerdem wurde bei einem Café eine Kamera im Außenbereich aus der Verankerung gerissen und entwendet.