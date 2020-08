Unbekannter brach in Tankstelle in Grafenstein ein

In der Tankstelle brach er einen Wettautomaten auf und nahm sich das darin befindliche Bargeld. Bis dato konnte die erbeutete Summe noch nicht ermittelt werden. Aus dem Shop wurden außerdem mehrere Packungen Zigaretten gestohlen. In der selben Nacht gab es einen weiteren Vorfall bei einer Tankstelle in Grafenstein, bei der ein unbekannter Täter in einen zwischen den Zapfsäulen freistehenden Tankautomaten einbracht. Da es sich dabei um einen Bankomaten handelte, wurde kein Bargeld gestohlen. Ob es der selbe Täter war, ist noch nicht bekannt.