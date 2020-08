Diebe schlugen gleich 53-mal an Raststätten zu

Mindestens 87.000 Euro Gesamtschaden

Da die Geldbörsenbande mit gestohlenen Bankomatkarten auch Geldbehebungen durchgeführt hatte, richtete sie in den vergangenen sechs Jahren einen Gesamtschaden von mindestens 87.000 Euro an. „Zwei mutmaßliche Täter wurden vom Landesgericht Innsbruck bereits zu mehrjährigen Strafen verurteilt. Nach einem weiteren verdächtigen Komplizen wird aber noch gefahndet“, so Chefinspektor Johann Baumschlager von der NÖ-Landespolizeidirektion.