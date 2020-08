Herzogin Meghan feuerte Nanny mitten in der Nacht

Windeln wechseln, füttern, zum Einschlafen bringen. Viele Eltern sind in den ersten Wochen nach der Geburt ihres Babys übernächtigt und erschöpft. So ist es wohl auch Prinz Harry und Herzogin Meghan ergangen, die zuerst von Meghans Mutter Doria Ragland unterstützt wurden. Nach ihrer Abreise nach Hause in die USA, entschloss sich das Paar deshalb eine Night-Nanny in ihr Frogmore Cottage zu holen.