Präsident bringt „Eingreifen von außen“ ins Spiel

Hisbollah weist Verantwortung zurück

Die schiitische Hisbollah - die in Deutschland wegen Terrorverdachts seit April verboten ist - wies unterdessen jede Verantwortung für die Katastrophe am Dienstag zurück. Der Chef des libanesischen Ablegers, Hassan Nasrallah, sagte am Freitag in einer Fernsehansprache: „Kein Waffenlager, keine Raketen, keine Gewehre, keine Bombe, keine Kugeln, kein Nitrat. Absolut nichts, weder jetzt, noch früher, noch in Zukunft.“