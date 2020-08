Vorher-nachher-Bilder zeigen Ausmaß der Zerstörung

Erste Hilfslieferungen eingetroffen

Aus den Golfstaaten, anderen Ländern der Region sowie Europa trafen inzwischen erste Lieferungen unter anderem von Feldlazaretten und Medikamenten im Libanon ein. Ein rund 50-köpfiges Team des deutschen Technischen Hilfswerks flog in der Nacht zum Donnerstag von Frankfurt am Main zum Noteinsatz in Beirut ab.