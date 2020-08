Macron verspricht: „Hilfe nicht in korrupte Hände“

Verzweiflung, Trauer und Schmerz mischen sich nun im Libanon mit Wut. Wut auf die Regierung und auf korrupte Behörden, die offenbar jahrelang Warnungen vor der möglichen Explosionsgefahr durch die unsachgemäße Lagerung von hochexplosivem Material im Hafen von Beirut ignoriert haben. Diesen Ärger spürte auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Donnerstag bei seinem Besuch in der verwüsteten libanesischen Hauptstadt. Sprechchöre wie „Das Volk will den Sturz des Regimes!“ und „Helfen Sie uns“ waren da zu hören. Macron suchte das Gespräch mit den Menschen und versprach: „Die Wiederaufbauhilfe wird nicht in korrupte Hände gelangen.“