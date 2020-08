Nur acht Prozent in Spitälern

Das Virus kennt keine Landesgrenzen – dennoch ist die Lage unter der Enns derzeit deutlich entspannter als im benachbarten Oberösterreich. Von dort kam nun Landeshauptmannstellvertreterin Haberlander zum Arbeitsgespräch mit Amtskollege Pernkopf nach Joching in die Wachau. „Eine Krise in dieser Größenordnung kann man nur gemeinsam bewältigen“, waren sich die beiden Politiker einig. Bereits vor Corona stimmte man sich in der Wirtschafts- und Verkehrspolitik eng ab, nun eben auch bei der Gesundheit. „Es geht darum, mit dem Bund praktikable Lösungen zur Bewältigung der Situation in den Ländern zu finden“, heißt es.