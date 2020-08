Diaz: Darum hat sie Hollywood den Rücken gekehrt

Kein Raum für Privatleben

Die Arbeit als Schauspielerin habe keinen Raum für ein Privatleben gelassen, sagte Diaz über ihre Filmkarriere. Ihr war 1998 mit der romantischen Komödie „Verrückt nach Mary“ der Durchbruch gelungen. Es folgten weitere filmische Erfolge wie „Being John Malkovich“, „Liebe braucht keine Ferien“ oder „Knight and Day“. Diaz galt als einer der bestbezahlten Stars in Hollywood. „Ich hatte so lange so hart gearbeitet, Filme gedreht, und das ist so eine Plackerei“, sagte sie weiter. „Ich beschloss einfach, dass ich andere Dinge vom Leben will.“