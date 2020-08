Schwimmende Tankstelle auf der Donau gekentert

Hochwasseralarm nach Regenfällen

In Niederösterreich wurden bereits am Dienstag in den Bezirken Krems, Korneuburg und Bruck an der Leitha Hochwasserwarnungen ausgesprochen. Im Bezirk Tulln galt Hochwasseralarm, da in einer Wohnsiedlung in der Klosterneuburger Katastralgemeinde Kritzendorf Maßnahmen gesetzt werden mussten. Die Donau führt aktuell ein- bis fünfjährliches Hochwasser, seitens des Landes wurde aber mit einer baldigen Entspannung der Situation gerechnet.