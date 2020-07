Teddybären begeistern als süße Corona-Platzhalter

Die Rolle des Babyelefanten, dessen Länge in Österreich den Mindestabstand repräsentiert, erfüllen in Mexiko flauschige Teddys: Die herzigen Stofftiere erinnern in Cafés und Restaurants an „social distancing“. Auch im Kosovo blicken Bären sprichwörtlich über den Tellerrand, in Thailand sorgen sie in Vergnügungsparks für Recht und Ordnung.