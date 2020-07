Maskenpflicht 2.0: Was ist erlaubt, was nicht?

Die Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus gilt seit heute, Freitag, wieder in umfassender Form. Seit Mitternacht muss der Mund-Nasen-Schutz (MNS) nicht nur in Apotheken und öffentlichen Verkehrsmitteln getragen werden, sondern auch wieder im Lebensmittelhandel, in Bank- und Postfilialen, Tankstellenshops sowie beim Besuch in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.