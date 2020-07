Covid-Gesetze vor VfGH: „Babyelefant angeschossen“

Legistische Maßnahmen seien nicht nur notwendig, um sich auf eine zweite Corona-Welle vorzubereiten, sondern auch, „um den Babyelefanten zu retten“, sagte Janko in einem Videogespräch der Kepler Universität Linz. „Der ist schwer angeschossen“, so der Vizedekan über die viel zitierte Aufforderung, zur Infektionsvermeidung die Länge eines Babyelefanten zwischen sich und seinen Mitmenschen zu lassen. Folge man nämlich der Argumentation des Verfassungsgerichtshofs, so habe auch die grundsätzliche Abstandsregelung an öffentlichen Orten die gesetzliche Grundlage verloren.