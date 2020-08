So gesund ist Fischöl wirklich

Für all diejenigen, die ungerne Fisch essen, aber ihren Omega-3-Bedarf decken möchten, sind Fischöl-Kapseln eine gute Alternative. Sie enthalten das gesunde Fischöl in konzentrierter Form und versorgen den Körper rasch und zuverlässig mit den richtigen Nährstoffen. Um das Herz-Kreislauf-System gesund zu halten, sollten Sie aber nicht nur Fischöl-Kapseln einnehmen. Eine ausgewogene Ernährung mit ein- bis zwei Fischgerichten pro Woche, dazu viel Bewegung an der frischen Luft und Zeit für Entspannung sind die Geheimformel für ein starkes, gesundes Herz.