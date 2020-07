Kalb auf Kirchdorfer Alm vor Ertrinken gerettet

Die tierischen Rettungseinsätze der Tiroler Feuerwehren reißen nicht ab. Am Dienstagabend mussten 30 Helfer aus Kirchdorf und St. Johann ausrücken, um ein Kalb aus einer äußerst gefährlichen Lage zu befreien. Das Tier steckte auf der Teufelsgassenalm in Kirchdorf in einer Jauchengrube fest.