Facebook verlinkt Trump-Post mit Briefwahl-Infos

Trump schrieb in dem Beitrag: „Briefwahl, wenn sie nicht von den Gerichten verändert wird, wird zur KORRUPTESTEN WAHL in der Geschichte unseres Landes führen!“. Die Stimmabgabe per Brief ist in den USA nicht ungewöhnlich, fast jeder vierte Wähler stimmte bei der jüngsten Präsidentschaftswahl 2016 auf diese Weise ab. Experten zufolge ist diese Wahlform in den USA sicher. Der Facebook-Verweis geht nicht inhaltlich auf Trumps Beitrag ein, sondern leitet die Nutzer auf eine Internetseite der Regierung weiter.