Von Pkw-Lenkerin übersehen: Biker schwer verletzt

In Osttirol war es am Montagabend zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem eine Lienzerin mit ihrem Pkw einen Tschechen und dessen Frau am Motorrad übersehen hatte. In letzter Sekunde bemerkte die Pkw-Lenkerin das Bike und leitete - ebenso wie der Biker - eine Vollbremsung ein. Die beiden Tschechen kamen dabei zu Sturz und verletzten sich schwer. Sie wurden in das Krankenhaus Lienz eingeliefert.